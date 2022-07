LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppio oro di Antonino Pizzolato!!!!!! Oro per Stefanì, argento per Bosetti (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.34 ATLETICA – Nel lungo uomini quando siamo alla terza rotazione n testa il francese Bey con 7.86, secondo con 7.80 Anic, terzo Campagne con 7.78. Sesto Chilà con 7.58. 20.31 ATLETICA – La montenegrina Vukovic con 1.92 vince il salto in alto femminile, argento per la greca Gkousin or Gusin con 1.90, bronzo per l’azzurra Morara con 1.87. 20.28 ATLETICA – Dopo tre tentativi Gabriele Chila’ è sesto nel salto in lungo (7,58 metri). 20.22 ATLETICA – argentoOOOOOO! Nicla Bosetti termina al secondo posto la gara dei 100 metri a ostacoli. 20.16 ATLETICA – BRONZOOOO! Marta Morara chiude in terza posizione la gara di salto in ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.34 ATLETICA – Nel lungo uomini quando siamo alla terza rotazione n testa il francese Bey con 7.86, secondo con 7.80 Anic, terzo Campagne con 7.78. Sesto Chilà con 7.58. 20.31 ATLETICA – La montenegrina Vukovic con 1.92 vince il salto in alto femminile,per la greca Gkousin or Gusin con 1.90, bronzo per l’azzurra Morara con 1.87. 20.28 ATLETICA – Dopo tre tentativi Gabriele Chila’ è sesto nel salto in lungo (7,58 metri). 20.22 ATLETICA –OOOOOO! Niclatermina al secondo posto la gara dei 100 metri a ostacoli. 20.16 ATLETICA – BRONZOOOO! Marta Morara chiude in terza posizione la gara di salto in ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Stefanì d’oro nei 50 dorso!!! Altri due bronzi per l’Italia -… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Stefanì d’oro nei 50 dorso!!! Tre bronzi per l’Italia - #Nuoto… - venti4ore : XIX Giochi del Mediterraneo. Day 4. Azzurri in finale. LIVE - zazoomblog : LIVE Atletica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Diego Aldo Pettorossi d’argento nei 200! Tecuceanu bronzo ne… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Luca Di Tullio bronzo nei 400 sl - #Nuoto #Giochi… -