Un uomo disperso nelle montagne del Friuli è stato trovato vivo dopo una settimana

AGI - E' stato trovato vivo Giampaolo Baggio, l'escursionista di Torreano (Udine) di 31 anni, disperso da una settimana nelle montagne sopra Pulfero, in Friuli, e di cui si erano praticamente perse le speranze di ritrovarlo in vita. L'uomo è stato invece avvistato questa mattina dall'elicottero dei Vigili del fuoco nel corso dell'ennesimo sorvolo sopra la ferrata Palma, dove l'escursionista aveva detto di essere diretto. E' stato quindi recuperato a un centinaio di metri di distanza dell'itinerario che aveva annunciato di voler percorrere. Era però finito in un profondo canalone da cui era impossibile risalire autonomamente.

