“Lei voleva così”. Doriana non ce l’ha fatta, speranze finite per la 29enne: il suo ultimo gesto (Di giovedì 30 giugno 2022) È morta Doriana Scittarelli, 29 anni, la giovane laureata in chimica all’Università di Ferrara rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale la mattina del 22 giugno. Intorno alle 8, dopo aver prelevato dei campioni dalla TomaPaint di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, dove stava svolgendo un tirocinio, la ragazza stava tornando a casa, in provincia di Frosinone. Nel territorio di Rodigo, nella zona ovest della Strada Francesca in provincia di Mantova, ha perso il controllo della sua Fiat Panda finendo in un fosso pieno d’acqua. L’auto si è ribaltata e l’acqua ha iniziato a entrare dai finestrini riempiendo rapidamente l’automobile. È morta Doriana Scittarelli. Ferita in un incidente, donati gli organi Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e che poi hanno tentato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) È mortaScittarelli, 29 anni, la giovane laureata in chimica all’Università di Ferrara rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale la mattina del 22 giugno. Intorno alle 8, dopo aver prelevato dei campioni dalla TomaPaint di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, dove stava svolgendo un tirocinio, la ragazza stava tornando a casa, in provincia di Frosinone. Nel territorio di Rodigo, nella zona ovest della Strada Francesca in provincia di Mantova, ha perso il controllo della sua Fiat Panda finendo in un fosso pieno d’acqua. L’auto si è ribaltata e l’acqua ha iniziato a entrare dai finestrini riempiendo rapidamente l’automobile. È mortaScittarelli. Ferita in un incidente, donati gli organi Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e che poi hanno tentato ...

