GF Vip 7, Adriana Volpe delusa: ecco come ha reagito alla conferma di Sonia Bruganelli (Di giovedì 30 giugno 2022) La nuova edizione del Grande Fratello Vip vedrà un clamoroso ritorno nel ruolo di opinionista. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, la quale ha fatto dietro-front e ha accettato l'offerta di Alfonso Signorini. Dunque, a conti fatti, solo Adriana Volpe è stata fatta fuori dal reality. Un colpo durissimo per lei che adesso si vede senza alcun programma televisivo. Stando ai rumors, l'ex opinionista si sarebbe chiusa in un silenzio assordante dopo gli ultimi eventi. GF Vip, Manila Nazzaro: "Niente matrimonio né figli con Lorenzo Amoruso" L'ex Miss Italia, che ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di non voler "sfidare la sorte" GF Vip 7, Signorini sostituisce la ...

