Covid | 83 274 nuovi casi e 59 decessi nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 83.274 (ieri 94.165) idi positività al-19 registrati in Italia24 ore. Isono 59 (ieri 60). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia itotali sono 18.523.111, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 168.353. Sono in tutto 34.599 (ieri 33.632) le persone guarite o dimesse, per un totale di 17.469.969.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 296.030 (ieri 357.210) e il tasso di positività, ieri pari al 26,4%, oggi sale al 28,1%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un aumento delle ospedalizzazioni: le terapie intensive, ieri +11, sono 13 in più, per un totale di 261, con 43 ingressi giornalieri. I ...

