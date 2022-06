Quando la visione di un unico uomo riesce a cambiare il destino di un luogo (Di martedì 28 giugno 2022) Se la cittadina piemontese e il suo diamante sono oggi un punto di riferimento nel panorama enogastronomico mondiale, le motivazioni vanno ricercate, come sempre, nel passato. Siamo verso la fine degli anni venti del Novecento e Giacomo Morra, albese di nascita, dopo un’esperienza nella ristorazione a Torino, decide di tornare nella sua città e prendere in gestione l’Albergo Savona e il ristorante annesso. In quel periodo ad Alba mancavano i tartufi e soprattutto mancavano le persone che andassero a raccoglierli, infatti nessuno aveva ancora colto il vero potenziale di questo prodotto; nessuno tranne Morra. Nel suo albergo infatti aveva deciso di puntare il più possibile proprio sui tartufi, così la domenica mattina si recava in chiesa dal parroco chiedendo loro che durante l’omelia invitassero i fedeli ad andare e cercarli nei dintorni. In pochissimo tempo, nel 1929, Morra portò il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 giugno 2022) Se la cittadina piemontese e il suo diamante sono oggi un punto di riferimento nel panorama enogastronomico mondiale, le motivazioni vanno ricercate, come sempre, nel passato. Siamo verso la fine degli anni venti del Novecento e Giacomo Morra, albese di nascita, dopo un’esperienza nella ristorazione a Torino, decide di tornare nella sua città e prendere in gestione l’Albergo Savona e il ristorante annesso. In quel periodo ad Alba mancavano i tartufi e soprattutto mancavano le persone che andassero a raccoglierli, infatti nessuno aveva ancora colto il vero potenziale di questo prodotto; nessuno tranne Morra. Nel suo albergo infatti aveva deciso di puntare il più possibile proprio sui tartufi, così la domenica mattina si recava in chiesa dal parroco chiedendo loro che durante l’omelia invitassero i fedeli ad andare e cercarli nei dintorni. In pochissimo tempo, nel 1929, Morra portò il ...

