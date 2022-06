Love Mi, il concerto benefico di Fedez bagnato dal temporale di Milano: ecco dove vederlo, gli orari, tutte le canzoni e la scaletta (Di martedì 28 giugno 2022) In queste ore gli organizzatori di “Love Mi” stanno facendo gli scongiuri per le previsioni del tempo su Milano con allerta gialla dalle ore 18 (quando dovrebbe iniziare lo show) per forti temporali. Nonostante le previsioni sono già centinaia gli spettatori accalcati sotto il palco in piazza Duomo. Il concerto benefico è organizzato da Fedez a favore di TOG – Together To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Sul palco previsti 22 artisti presentati da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato. Il live sara? trasmesso in diretta dalle 18 su Mediaset Infinity e dalle 19 su Italia Uno. Questi l’ordine degli artisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) In queste ore gli organizzatori di “Mi” stanno facendo gli scongiuri per le previsioni del tempo sucon allerta gialla dalle ore 18 (quando dovrebbe iniziare lo show) per forti temporali. Nonostante le previsioni sono già centinaia gli spettatori accalcati sotto il palco in piazza Duomo. Ilè organizzato daa favore di TOG – Together To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Sul palco previsti 22 artisti presentati da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato. Il live sara? trasmesso in diretta dalle 18 su Mediaset Infinity e dalle 19 su Italia Uno. Questi l’ordine degli artisti ...

