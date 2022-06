Mondiali di nuoto, la pistoiese Giulia Gabrielleschi vince il bronzo nei 5 km donne (Di lunedì 27 giugno 2022) Giulia Gabrielleschi (Foto di repertorio Ansa) Pistoia e tutta la Toscana in festa. La pistoiese Giulia Gabrielleschi , 25 anni, vince la medaglia di bronzo nella 5 km in acque libere ai campionati ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 giugno 2022)(Foto di repertorio Ansa) Pistoia e tutta la Toscana in festa. La, 25 anni,la medaglia dinella 5 km in acque libere ai campionati ...

Pubblicità

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha… - sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - sportface2016 : +++Ancora un super Gregorio #Paltrinieri ai Mondiali #FINABudapest2022: medaglia d'argento nella 5 km di nuoto di fondo+++ - 01CARLA10 : RT @Eurosport_IT: Con l'argento di oggi nella 5km, Greg raggiunge Federica Pellegrini a 1?1? medaglie ai Mondiali ???????? @mafaldina88 6x??4x… - azzurridigloria : ????? NUOTO, MONDIALI 2022 ????? Doppia medaglia per @ItaliaTeam_it e @FINOfficial_ nella 5km in acque libere:… -