Caldo allarmante | temperature in rialzo ancora sopra i 40 gradi

Pubblicità

AnsaCalabria : Siccità:Calabria,situazione non allarmante ma c'è attenzione. Coldiretti, 'caldo persistente rischia far pagare con… - virgo1972_ : @Giulio_Firenze Caldo anomalo, siccità allarmante, sembra un girone Dantesco. - anarcobiotici : @ramella_f @fattoquotidiano Uno ad Aprile in 70 anni non rappresenta la realtà. Ogni modello viene fatto sulla base… -

Tempo prevalentemente soleggiato e moltoin tutta Italia. Da segnalare qualche velatura passeggera in transito su parte del Centro - Sud, più densa e frequente sulla Sardegna, e la presenza di ...Meglio di un calcio nei denti, ma la situazione climatica resta, sebbene a livello politico si continui a ripetere che "non si vogliono fare allarmismi". Ma l'allarme c'è. Lo dicono i ...Tempo prevalentemente soleggiato in tutta Italia con un po’ di nuvole fin dal mattino nelle Alpi occidentali e qualche velatura in transito nel corso della giornata sulla Sardegna, in serata anche sul ...Il volume dell'acqua negli invasi in Sicilia quest'anno non desta per ora preoccupazione, ma bisogna intervenire per rispondere alle legittime richieste degli ...