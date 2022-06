Ultime Notizie – Aborto Usa | Letta | “Scelta sconcertante”

(Di sabato 25 giugno 2022) “Un errore grave la decisione sull’della Corte Suprema degli Stati Uniti“. Così il segretario del Pd, Enricoa margine del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. “E’ figlia di una svolta ideologica della corte” ragiona. “La corte è stata cambiata profondamente da Trump, che ha immesso tre giudici con un furore ideologico che si è visto dal fatto che contemporaneamente ha deciso di dire no alle donne e sì alle armi. Francamente unache non aveva nessuna motivazione, che riporterà tensioni fortissime negli Stati Uniti, ma è unaamericana che non ha nessun effetto in Europa e non avrà nessuna conseguenza in Italia” conclude. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - cn1926it : VIDEO #Toronto, Insigne accolto da re di #Napoli: “Un giorno all’improvviso…” - GeometraTorresi : Nuovo video ultime notizie per gli abbonati YouTube: Questa è la playlist dove trovi tutti i contenuti… - PianetaMilan : #Milan, #Scaroni parla del #NuovoStadio. #Bremer, previsti contatti con il #Torino #ACMilan #SempreMilan -

Il Sole 24 ORE

PORTO SANT'ELPIDIO - Folle inseguimento sull'A14: lo corsa di un ragazzo su un scooter rubato finisce nel dirupo. L'allarme è scattato introno alle 8 quando in tanti hanno segnalato un scooter in ...Riscatto gratuito della laurea per incentivare i ragazzi a studiare in un Paese nel quale la percentuale di laureati è la più bassa in Ue dopo la Romania: la proposta è stata rilanciata venerdì dal ... Ucraina, ultime notizie. Blinken: Russia ha già perso, falliti gli obiettivi della guerra Gli attacchi di oggi contro l'Ucraina settentrionale dal territorio della Bielorussia sono un tentativo di Mosca di coinvolgere l'esercito di Lukashenko nella guerra. Lo afferma l'intelligence ucraina ...Ultima giornata di batterie nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) per il nuoto in corsie in questi Mondiali 2022. Una mattinata dedicata alle ultime tre specialità rimaste per definire il quadro del ...