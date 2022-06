Nuoto sincronizzato | bis d’oro per Minisini e Ruggiero

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Bisper Giorgioe Lucreziaai campionati del mondo didi Budapest. Gli azzurri, già iridati nel tecnico, trionfano anche nel libero con 90.9667 punti (27.2 per l’esecuzione, 36.6667 d’impressione artistica, 27.1 per la difficoltà). Alle spalle degli azzurri si piazzano i fratelli giapponesi Tomoka e Yotaro Sato, già d’argento nel tecnico, con 89.7333 punti (26.8 per l’esecuzione, 36.1333 d’impressione artistica e 26.8 per la difficoltà); si confermano terzi dopo il tecnico i cinesi Shi Haoyu e Zhang Yijao, con 88.400 punti (26.7 + 35.2 + 26.5), quinti nel 2019 al mondiale di Gwangju. L'articolo proviene da Italia Sera.

