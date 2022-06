Joao Felix: «Sto bene all’Atletico. Tranquillo per il futuro» (Di sabato 25 giugno 2022) Le parole di Joao Felix che si toglie da ogni discussione di mercato: «Sto bene all’Atletico Madrid e rimango concentrato sulla squadra» Joao Felix, dopo una stagione non esaltante all’Altetico Madrid, è finito nel mirino di molti club, compreso il Manchester City. Il portoghese però, ai mircofoni Maisfutebol, ha smentito ogni voce di addio, spiegando di trovarsi bene nei colchoneros. «Sto bene all’Atletico e rimango concentrato sulla squadra, sono Tranquillo per il futuro. Sono consapevole di quello che posso fare ed è per questo che sto bene con me stesso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Le parole diche si toglie da ogni discussione di mercato: «StoMadrid e rimango concentrato sulla squadra», dopo una stagione non esaltante all’Altetico Madrid, è finito nel mirino di molti club, compreso il Manchester City. Il portoghese però, ai mircofoni Maisfutebol, ha smentito ogni voce di addio, spiegando di trovarsinei colchoneros. «Stoe rimango concentrato sulla squadra, sonoper il. Sono consapevole di quello che posso fare ed è per questo che stocon me stesso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

