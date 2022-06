Loretta Goggi, Dagospia fa una rivelazione, la showgirl ha detto no a presentare un noto programma di Rai 1 (Di venerdì 24 giugno 2022) Loretta Goggi avrebbe detto di no ad un famoso programma di Rai 1, Canzone Segreta. Adesso per lei si aprono nuovi orizzonti. programma tutto suo su Rai 1? Loretta Goggi la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice attrice showgirl e artista a 360 gradi. In questi ultimi anni l’abbiamo vista come presenza fissa su Rai uno in alcuni programmi di grande successo. Certamente non ha bisogno di alcuna presentazione visto che si tratta di una delle artiste più importanti del mondo dello spettacolo del nostro paese. Ha ottenuto grandi successi nel mondo della recitazione, doppiaggi, ballo, canto e anche nella conduzione. Di lei sappiamo quindi che è un’ artista davvero a 360°. Ben presto per lei è in arrivo una grande novità e lo stesso sarà per i ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 24 giugno 2022)avrebbedi no ad un famosodi Rai 1, Canzone Segreta. Adesso per lei si aprono nuovi orizzonti.tutto suo su Rai 1?la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice attricee artista a 360 gradi. In questi ultimi anni l’abbiamo vista come presenza fissa su Rai uno in alcuni programmi di grande successo. Certamente non ha bisogno di alcuna presentazione visto che si tratta di una delle artiste più importanti del mondo dello spettacolo del nostro paese. Ha ottenuto grandi successi nel mondo della recitazione, doppiaggi, ballo, canto e anche nella conduzione. Di lei sappiamo quindi che è un’ artista davvero a 360°. Ben presto per lei è in arrivo una grande novità e lo stesso sarà per i ...

