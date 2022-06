Belluno, bimbo di 9 anni scompare durante un'escursione. Ricerche in corso - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 24 giugno 2022) Ultim'ora Belluno, 24 giugno 2022 - Un bimbo di 9 anni è scomparso nel Bellunese dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes , nei pressi di Sant'Anna di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Ultim'ora, 24 giugno 2022 - Undi 9è scomparso nel Bellunese dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano insul Col Indes , nei pressi di Sant'Anna di ...

Pubblicità

Corriere : Bimbo di 9 anni scompare durante una gita in montagna con il padre - newsforester : RT @MediasetTgcom24: Sant'Anna di Tambre (Belluno), bimbo di 9 anni scompare durante un'escursione: ricerche nella notte #Belluno #ColInde… - ParliamoDiNews : Belluno, bimbo di 9 anni scompare in montagna durante un`escursione col papà - Cronaca #belluno #bimbo #scompare… - infoitinterno : Belluno, bimbo di 9 anni scompare durante una gita in montagna - MediasetTgcom24 : Sant'Anna di Tambre (Belluno), bimbo di 9 anni scompare durante un'escursione: ricerche nella notte #Belluno… -