Pubblicità

ItaliaOggi : Una raffica di decreti attuativi - flinxkk8 : RT @PaoloBorg: Al quinto mese di guerra fa bene ricordare ai nostri cari filoPutin (anche quelli che lo negano ma lo fanno) che la prima vi… - guidopoli3 : RT @PaoloBorg: Al quinto mese di guerra fa bene ricordare ai nostri cari filoPutin (anche quelli che lo negano ma lo fanno) che la prima vi… - antoale3 : RT @PaoloBorg: Al quinto mese di guerra fa bene ricordare ai nostri cari filoPutin (anche quelli che lo negano ma lo fanno) che la prima vi… - paolamleone : RT @PaoloBorg: Al quinto mese di guerra fa bene ricordare ai nostri cari filoPutin (anche quelli che lo negano ma lo fanno) che la prima vi… -

Italia Oggi

Il 18 maggio, ma solo in prima lettura, è arrivato l'ok per la riforma del settore dello spettacolo, con l'introduzione di un'indennità di continuità per gli operatori, solo per citarenovità. Il ...di appuntamenti per tutti i ... Una raffica di decreti attuativi - ItaliaOggi.it Il sisma ha avuto origine lungo la costa, poco al di sotto di Capo Vaticano. Ancora sul Mar Tirreno, alle 4.28 di questa notte, una seconda scossa della medesima entità, questa volta ad una distanza ...Una corsa contro il tempo dalla quale passerà anche la piena realizzazione del Pnrr, visto che la maggior parte dei temi trattati dalle deleghe riguardano la concretizzazione degli obiettivi previsti ...