Torino, paziente salvato da un "colpo di calore" con un trapianto di fegato: è la prima volta (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'intervento è stato effettuato presso l'Ospedale Molinette. La prima temperatura corporea registrata sul 57enne è stata di 41 gradi, dopodiché le sue condizioni si sono aggravate fino al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'intervento è stato effettuato presso l'Ospedale Molinette. Latemperatura corporea registrata sul 57enne è stata di 41 gradi, dopodiché le sue condizioni si sono aggravate fino al ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Torino, paziente salvato da un 'colpo di calore' con un trapianto di fegato: è la prima volta #Torino #trapianto… - quotidianopiem : Trapianto di fegato alle Molinette di Torino in un paziente di 57 anni in coma per un colpo di calore - solops : Trapianto di fegato alle Molinette di Torino in un paziente di 57 anni in coma per un colpo di calore - infoitsalute : Molinette di Torino, un trapianto di fegato salva il paziente dopo un «colpo di calore» - CorriereTorino : Alle Molinette il trapianto di fegato salva un paziente dal «colpo di calore» -