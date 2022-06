Assegnazioni provvisorie docenti 2022, come si inseriscono le PREFERENZE: quale deve essere la prima. GUIDA PER IMMAGINI (Di mercoledì 22 giugno 2022) Presentazione domanda assegnazione provvisoria 2022/23: come inserire le PREFERENZE e quale indicare per prima. GUIDA per IMMAGINI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) Presentazione domanda assegnazione provvisoria/23:inserire leindicare perper. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie docenti 2022, come si inseriscono le PREFERENZE: quale deve essere la prima. GUIDA PER IMM… - TecnicaScuola : Assegnazioni provvisorie 2022, al via le domande: come compilarle – DIRETTA mercoledì 22 giugno, ore 15:45 --… - CislScuolaFVG : RT @cislscuola: Assegnazioni provvisorie 2022, al via le domande. Come compilarle? Diretta di @TecnicaScuola @CislNazionale @MIsocialTW… - CislDesantis : RT @cislscuola: Assegnazioni provvisorie 2022, al via le domande. Come compilarle? Diretta di @TecnicaScuola @CislNazionale @MIsocialTW… - samontalbano49 : RT @cislscuola: Assegnazioni provvisorie 2022, al via le domande. Come compilarle? Diretta di @TecnicaScuola @CislNazionale @MIsocialTW… -