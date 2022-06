**Ucraina: Mattarella, 'sanzioni strumento contro chi minaccia pace e sicurezza'** (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 (Adnkronos) - "Il contesto nel quale vi trovate ad agire, fortemente interdipendente, esalta la cooperazione tra Stati contro la criminalità finanziaria ed economica e per l'affermazione dei principi propri alla comunità internazionale. Si inserisce in questo ambito l'azione espressa nella esecuzione dei provvedimenti sanzionatori verso i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza, come intervenuto in occasione dell'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, in occasione del 248/mo Annuale della Fondazione. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 (Adnkronos) - "Il contesto nel quale vi trovate ad agire, fortemente interdipendente, esalta la cooperazione tra Statila criminalità finanziaria ed economica e per l'affermazione dei principi propri alla comunità internazionale. Si inserisce in questo ambito l'azione espressa nella esecuzione dei provvedimenti sanzionatori verso i soggetti cheno lae la, come intervenuto in occasione dell'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, in occasione del 248/mo Annuale della Fondazione.

Pubblicità

TV7Benevento : **Ucraina: Mattarella, 'sanzioni strumento contro chi minaccia pace e sicurezza'** - - GastoneSabba : RT @MaurizioTrasat1: Vedo un M.degli Esteri che tradisce, senza vergogna, tutto ciò che aveva promesso per farsi eleggere; vedo un PdC che,… - PersilQ : RT @MaurizioTrasat1: Vedo un M.degli Esteri che tradisce, senza vergogna, tutto ciò che aveva promesso per farsi eleggere; vedo un PdC che,… - alpa30071947 : RT @MaurizioTrasat1: Vedo un M.degli Esteri che tradisce, senza vergogna, tutto ciò che aveva promesso per farsi eleggere; vedo un PdC che,… - cala_l_asso : RT @MaurizioTrasat1: Vedo un M.degli Esteri che tradisce, senza vergogna, tutto ciò che aveva promesso per farsi eleggere; vedo un PdC che,… -