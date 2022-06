Femminicidio Roma | uccide moglie in casa e veglia su di lei | 24 ore dopo confessa

(Di martedì 21 giugno 2022) Ennesimoavvenuto anella notte di domenica scorsa, in una elegante palazzina nel quartiere Trieste. Pietro Mascagni, 76 anni, ha ucciso insuaCaterina D’Andrea, 73 anni. Poi hato su di lei per una notte intera prima di recarsi, 24 ore, dal suo avvocato ere il suo delitto.: marito73enne, ignaro il movente Nel pomeriggio di lunedì 20 giugno, gli uomini della Scientifica, allertati dall’avvocato dell’anziano, si sono recati nella sua abitazione al secondo piano, all’interno della quale hanno trovato la vittima uccisa a colpi di pistola. Le indagini sono ancora in corso al fine di ricostruire dinamica e movente, dal momento che, come ...

Agenzia_Ansa : Femminicidio a Roma, donna uccisa a colpi d'arma da fuoco nel quartiere Trieste. Fermato un uomo #ANSA - Open_gol : La vittima è una donna di 72 anni - romatoday : Le ultime ore di Caterina, uccisa dal marito con un colpo di pistola - TuttoSuRoma : Ancora un femminicidio, fermato un uomo a #Roma - Marchess86 : Ennesimo femminicidio a #Roma dove un pensionato ha ucciso la moglie -

... balconi fioriti, giardini curati e boutique che è avvenuto l'ennesimo. Ancora una ... Ieriè stata teatro dell'ultimo atto di violenza. Caterina D'Andrea, 72 anni, è stata uccisa dal ...Una donna di 72 anni è stata uccisa a colpi di pistola a, in un appartamento in via Mascagni, quartiere Trieste. Il killer, che si è costituito, è il marito da cui si stava separando. L'uomo, ex funzionario di una compagnia assicuratrice, per motivi ..."Ho ucciso mia moglie, le ho sparato". Una confessione fatta a quasi 24 ore dall'omicidio e dopo una giornata al mare, l'ultima in compagnia della moglie, prima di ucciderla. Per raccontare il delitto ...Eppure è qui tra palazzi signorili, balconi fioriti, giardini curati e boutique che è avvenuto l’ennesimo femminicidio. Ancora una donna ... E proteggerle. Ieri Roma è stata teatro dell’ultimo atto di ...