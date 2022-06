Intelligence Gb, il report degli 007 inglesi: “Casi di diserzione e morale instabile tra le truppe russe in Ucraina” (Di domenica 19 giugno 2022) Intelligence Gb, il report degli 007 inglesi ha segnalato la presenza di Casi di diserzione, rifiuto di eseguire gli ordini e morale instabile tra le truppe russe in Ucraina. Intelligence Gb, il report degli 007 inglesi: “Casi di diserzione e mancato rispetto degli ordini tra i russi” L’Intelligence britannica ha diffuso il suo ultimo bollettino quotidiano in merito all’andamento della guerra in Ucraina. Nel documento, gli 007 inglesi hanno riferito che appaiono sempre più in crescita i Casi di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 giugno 2022)Gb, il007ha segnalato la presenza didi, rifiuto di eseguire gli ordini etra leinGb, il007: “die mancato rispettoordini tra i russi” L’britannica ha diffuso il suo ultimo bollettino quotidiano in merito all’andamento della guerra in. Nel documento, gli 007hanno riferito che appaiono sempre più in crescita idi ...

Pubblicità

HansSars8 : RT @dallaAallaZip: #Putin è malato: lo scorso aprile ha curato un cancro in fase avanzata. Questo quanto emerso ieri in un articolo di #Ne… - globalistIT : - rum4is : RT @LumITCyberSec: Ottenere informazioni affidabili sulle minacce informatiche è un'impresa che richiede molto tempo. @Infoblox ha fatto i… - FratellidItalia : RT @adolfo_urso: La lista di proscrizione? Non esiste. Il report non è stato prodotto dall’intelligence, ma da un tavolo interministeriale… - Farefuturo1 : RT @adolfo_urso: La lista di proscrizione? Non esiste. Il report non è stato prodotto dall’intelligence, ma da un tavolo interministeriale… -