Pubblicità

Liberoquotidiano.it

Incidente domestico letale per una giovane donna che è rimasta fulminata dopo aver messo una mano nella lavatrice per ritirare il bucato. È morta così una brasiliana,Rodrigues , che voleva prendere i panni puliti convinta che il ciclo di lavaggio fosse terminato. La ragazza di 20 anni, riporta Leggo, è stata trovata morta nel suo appartamento a Juazeiro, ...Incidente domestico letale per una giovane donna che è rimasta fulminata dopo aver messo una mano nella lavatrice per ritirare il bucato. È morta così una brasiliana,Rodrigues , che voleva prendere i panni puliti convinta che il ciclo di lavaggio fosse terminato. La ragazza di 20 anni, riporta Leggo, è stata trovata morta nel suo appartamento a Juazeiro, ... Viviane, ammazzata a 20 anni dalla lavatrice: come muore ritirando il bucato In Italia viene uccisa una donna ogni quattro giorni. Abbiamo una guerra in casa. Una scia di sangue che non accenna a diminuire. Nei primi sei mesi del 2022 sono 38 i femminicidi, quasi uno ...Il 27 aprile Viviana Farolfi, 71 anni, viene ammazzata dal marito Alvaro Strocchi, 77 anni che poi si sucida a Ravenna. Il 26 aprile Sonia Solinas, 49 anni, è stata uccisa da Filippo Ferrari, poi ...