Corona virus | Italia | 572045 attualmente positivi a test -28736 in un giorno con 167658 decessi 41 e 17070231 guariti 64865 Totale di 17809934 casi 36170 Dati della protezione civile | effettuati 185819 tamponi

Pubblicità

RobertoGranai : @Cristin97215062 @Rossana7336 @SuttoraM @massimi02112109 @MeeraVGonzalez @guagnano_paolo @dianafalcione69… - Democracyburned : @ViVilaVitaOra È ovvio ma si sapeva, infatti in Africa vaccinazioni al minimo e influenza sparita, perché signori c… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 4.303 Isolamento domiciliare: 596.286 Attualmente positivi: 600.7… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.983 di cui: Positivi all'… - corona_tweet : RT @ParliamoDiNews: E se facessimo test per ogni tipo di virus respiratorio? #Coronavirus @istsupsan #17giugno -

Dati diffusi dal dipartimento della protezione civile.Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 17 giugno 2022 2.320 Nuovi casi 12.599 Test giornalieri 1 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 699 ...Sale, in Campania, il tasso di contagio. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 3.288 i neo positivi al Covid su 14.779 test esaminati. Se ieri il tasso di incidenza era pari al 19,92%, oggi è ...(Adnkronos) - Sono 35.427 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ...