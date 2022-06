ATP Queen’s, Berrettini non si ferma e vola in semifinale. Paul al tappeto (Di venerdì 17 giugno 2022) Non si ferma la marcia di Matteo Berrettini dopo il rientro il campo in seguito all’operazione alla mano destra. Il tennista azzurro conquista la semifinale al Queen’s, superando in due set l’americano Tommy Paul e centra la settima vittoria consecutiva in 10 giorni tra Gran Bretagna e Germania (dove si è imposto al torneo di Stoccarda). Inizio in salita, poi una lunga discesa Dopo che ad Acapulco fu costretto al ritiro sul 6-4 1-5 per un problema agli addominali, adesso è un’altra sfida contro l’americano Paul per Berrettini. Però, rispetto al match sul cemento messicano, è il suo avversario a partire con il piede giusto, conquistando immediatamente il break e portandosi sul 4-1. Sembra di rivivere i fasti del primo parziale con Kudla ma il tennista romano ... Leggi su zon (Di venerdì 17 giugno 2022) Non sila marcia di Matteodopo il rientro il campo in seguito all’operazione alla mano destra. Il tennista azzurro conquista laal, superando in due set l’americano Tommye centra la settima vittoria consecutiva in 10 giorni tra Gran Bretagna e Germania (dove si è imposto al torneo di Stoccarda). Inizio in salita, poi una lunga discesa Dopo che ad Acapulco fu costretto al ritiro sul 6-4 1-5 per un problema agli addominali, adesso è un’altra sfida contro l’americanoper. Però, rispetto al match sul cemento messicano, è il suo avversario a partire con il piede giusto, conquistando immediatamente il break e portandosi sul 4-1. Sembra di rivivere i fasti del primo parziale con Kudla ma il tennista romano ...

