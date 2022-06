Università, presentato il Rapporto Alma Laurea 2022: cala il numero degli iscritti, ma aumenta il tasso di occupazione dei laureati (Di giovedì 16 giugno 2022) Luci e ombre nel XXIV Rapporto Alma Laurea presentato oggi, 16 giugno, a Bologna sul profilo e la condizione occupazionale dei Laureati dell’ultimo anno accademico 2021/2022. Lo studio ha coinvolto circa 300mila studenti che hanno terminato il proprio ciclo di studi universitario nel 2021 e che provengono da 77 atenei diversi. Quello sulla condizione occupazionale riguarda un’indagine su 660mila Laureati di 76 Università in tutta Italia. Rilevato un calo delle immatricolazioni: la crescita registrata a partire dal 2014/2015 si è interrotta. Le iscrizioni all’Università segnano ora un -3% rispetto allo scorso anno. In modo particolare, gli immatricolati negli atenei del centro e del sud Italia sono diminuiti molto di più rispetto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Luci e ombre nel XXIVoggi, 16 giugno, a Bologna sul profilo e la condizione occupazionale deiti dell’ultimo anno accademico 2021/. Lo studio ha coinvolto circa 300mila studenti che hanno terminato il proprio ciclo di studi universitario nel 2021 e che provengono da 77 atenei diversi. Quello sulla condizione occupazionale riguarda un’indagine su 660milati di 76in tutta Italia. Rilevato un calo delle immatricolazioni: la crescita registrata a partire dal 2014/2015 si è interrotta. Le iscrizioni all’segnano ora un -3% rispetto allo scorso anno. In modo particolare, gli immatricolati negli atenei del centro e del sud Italia sono diminuiti molto di più rispetto a ...

Pubblicità

UniTrento : Studio e lavoro, sempre buone le performance di UniTrento Il Consorzio interuniversitario #AlmaLaurea ha presentat… - CronacheMc : ATENEO - La Politecnica ha presentato questa mattina le sue eccellenze, soffermandosi anche sul post università. Da… - spiepuls : RT @blomstkai: mi è uscito un video di Porsche in tl e mi sono ricordata che era all'università solo nel primo ep poi boh non si è più pres… - blomstkai : mi è uscito un video di Porsche in tl e mi sono ricordata che era all'università solo nel primo ep poi boh non si è… - fisco24_info : Sovrappeso, consumo di alcol, meno visite e interventi. Il conto di oltre due anni di Covid: Presentato il nuovo ra… -