Nuove strette delle banche centrali, Borse Ue in rosso e lo spread si restringe solo perché sale anche il rendimento dei titoli tedeschi (Di giovedì 16 giugno 2022) La scarsa fiducia dei mercati nelle misure della Bce, il timore che negli Stati Uniti per combattere l’inflazione si entri in una fase di recessione e i forti rincari del prezzo del gas stanno affossando di nuovo i mercati. Le Borse Ue sono tutte in negativo e nel corso della seduta Milano è arrivata a cedere oltre il 3%. Contribuiscono anche l’aumento a sorpresa del tasso d’interesse sui depositi sul franco deciso giovedì mattina dalla Banca centrale svizzera e il forte rialzo comunicato dalla Bank of England. E probabilmente non aiuta che il vicepresidente della Bce Luis De Guindos abbia riconosciuto di aver “commesso un errore” nel definire ‘aumento dell’inflazione come “temporaneo” oltre ad ammettere che la banca centrale deve “fare più sforzi per comunicare meglio con i cittadini: se i tassi di interesse aumentano questo avrà un effetto, però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) La scarsa fiducia dei mercati nelle misure della Bce, il timore che negli Stati Uniti per combattere l’inflazione si entri in una fase di recessione e i forti rincari del prezzo del gas stanno affossando di nuovo i mercati. LeUe sono tutte in negativo e nel corso della seduta Milano è arrivata a cedere oltre il 3%. Contribuisconol’aumento a sorpresa del tasso d’interesse sui depositi sul franco deciso giovedì mattina dalla Banca centrale svizzera e il forte rialzo comunicato dalla Bank of England. E probabilmente non aiuta che il vicepresidente della Bce Luis De Guindos abbia riconosciuto di aver “commesso un errore” nel definire ‘aumento dell’inflazione come “temporaneo” oltre ad ammettere che la banca centrale deve “fare più sforzi per comunicare meglio con i cittadini: se i tassi di interesse aumentano questo avrà un effetto, però ...

