Marsiglia | trattativa per un centrocampista

Pubblicità

infoitsport : TMW - Torino, obiettivo Luis Henrique del Marsiglia: trattativa per l'esterno classe 2001 - news24_inter : #Correa #Marsiglia: francesi all’assalto, il pensiero dell’argentino - Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: MERCATO ITALIA - #Lazio su #Carnesecchi, proposto prestito con obbligo, mentre continua la trattativa per #Romagnoli - #… - Torrenapoli1 : MERCATO ITALIA - #Lazio su #Carnesecchi, proposto prestito con obbligo, mentre continua la trattativa per… - fcin1908it : Il #Marsiglia pensa a #Correa. È un’idea di #Sampaoli, Correa è già stato suo giocatore sia al Siviglia sia nella S… -

Non sarà inserito nella, i londinesi avranno una corsia preferenziale per l'esterno ... Si era parlato del, ma è l'Inghilterra l'ipotesi più concreta: il Newcastle ha fatto un ...L'Inter è intenzionata a riportare Romelu Lukaku a Milano. I nerazzurri sono incon il Chelsea: il punto della situazioneE' l'Inter la squadra protagonista del ... che lo vuole al, ...Trattativa serrata con il Chelsea per 'Big Roma'. Allegri chiede Zaniolo e Kostic. Messias confermato al Milan, si attendono sviluppi per Lang e Botman ...Calciomercato Roma: sul giallorosso Veretout non ci sono dubbi lascierà i giallorossi. Spunta una nuova possibilità.