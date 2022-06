Lombardia: Rolfi, 'intesa raggiunta, 835 mln per finanziare Psr 2023-2027' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - "La Lombardia ottiene 835 milioni di euro di spesa pubblica per il finanziamento sul Programma di sviluppo rurale 2023-2027. Siamo soddisfatti di questo risultato, ottenuto dopo un lungo confronto in sede di conferenza Stato Regioni che ha portato la Lombardia ad avere 30 milioni in più di quanto previsto con i parametri del passato". Lo ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in seguito all'accordo siglato in commissione Politiche agricole della conferenza Stato Regioni. Un risultato che comporta un impegno importante anche per Regione Lombardia che contribuirà a tale importo con quasi 150 milioni di euro di fondi propri quale quota di cofinanziamento regionale. "Sono stati finalmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - "Laottiene 835 milioni di euro di spesa pubblica per il finanziamento sul Programma di sviluppo rurale. Siamo soddisfatti di questo risultato, ottenuto dopo un lungo confronto in sede di conferenza Stato Regioni che ha portato laad avere 30 milioni in più di quanto previsto con i parametri del passato". Lo ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio, in seguito all'accordo siglato in commissione Politiche agricole della conferenza Stato Regioni. Un risultato che comporta un impegno importante anche per Regioneche contribuirà a tale importo con quasi 150 milioni di euro di fondi propri quale quota di cofinanziamento regionale. "Sono stati finalmente ...

