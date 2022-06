«Che casino», «affogata nel gulash»: Inghilterra umiliata come l’Italia, tutti contro Southgate (Di mercoledì 15 giugno 2022) “England goulashed”. L’Inghilterra è finita nel gulash ungherese, è affondato in una zuppa. L’immaginifico titolo del Daily Mail sul 4-0 subito dalla nazionale inglese rende benissimo l’indignazione in patria per la disfatta. Perché non c’è solo il 2-5 italiano a tenere banco, nello stanco calcio internazionale di fine stagione. “Che casino”, attacca il pezzo del Guardian. “Gareth Southgate sapeva di aver bisogno di una vittoria per riportare un po’ di calma dopo un inizio molto poco convincente di questa avventura in Nations League, che aveva portato due punti nei primi tre pareggi e un gol. Quello che ha ottenuto l’allenatore dell’Inghilterra è stato un nuovo e tortuoso minimo storico: la sconfitta più pesante dei suoi quasi sei anni di mandato in Inghilterra, la peggiore sconfitta ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) “England goulashed”. L’è finita nelungherese, è affondato in una zuppa. L’immaginifico titolo del Daily Mail sul 4-0 subito dalla nazionale inglese rende benissimo l’indignazione in patria per la disfatta. Perché non c’è solo il 2-5 italiano a tenere banco, nello stanco calcio internazionale di fine stagione. “Che”, attacca il pezzo del Guardian. “Garethsapeva di aver bisogno di una vittoria per riportare un po’ di calma dopo un inizio molto poco convincente di questa avventura in Nations League, che aveva portato due punti nei primi tre pareggi e un gol. Quello che ha ottenuto l’allenatore dell’è stato un nuovo e tortuoso minimo storico: la sconfitta più pesante dei suoi quasi sei anni di mandato in, la peggiore sconfitta ...

Pubblicità

borghi_claudio : @Brasco71 Ma guardi che frega a tutti, solo che la questione non è di semplice soluzione vista l'entità del casino. - Messia_80 : @dimmeunpo Hai ragione tu, è migliorato un casino. Wow che fenomeno. - MentoreSiesto : @Biancaneuro Fingi una gangbang. O ammette di non farcela o c'è il rischio che si diverta un casino. - napolista : «Che casino», «affogata nel gulash»: #Inghilterra umiliata come l’Italia, tutti contro Southgate Lo 0-4 dall’Unghe… - simonesacq : @falzefriend È marcissimo da quello che vedo anche io tramite l? am?, un casino fatto di sfruttamento, volontari o… -