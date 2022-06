Shevchenko: “L’Ucraina merita di entrare in UE, ha un enorme potenziale” (Di martedì 14 giugno 2022) “L’Ucraina difende i valori democratici dell’Ue e la libertà. merita di far parte di una grande famiglia europea e, credetemi, il mio paese ha un enorme potenziale per rafforzare l’Ue”. Così Andriy Shevchenko, ex attaccante di Milan e Chelsea e allenatore delL’Ucraina, è intervenuto in un’intervista al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung sull’ingresso del suo paese nell’Unione Europea. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “difende i valori democratici dell’Ue e la libertà.di far parte di una grande famiglia europea e, credetemi, il mio paese ha unper rafforzare l’Ue”. Così Andriy, ex attaccante di Milan e Chelsea e allenatore del, è intervenuto in un’intervista al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung sull’ingresso del suo paese nell’Unione Europea. SportFace.

