Chi era Abraham Yehoshua | la voce critica di Israele

(Di martedì 14 giugno 2022) Quando scoppiava una crisi che riguardava, il suo cellulare iniziava a squillare. Dall’occidente, e anche dall’Italia, arrivavano decine di chiamate per ascoltare il suo parere. Ma anche in patria, soprattutto negli ambienti più vicini alla sinistra israeliana, la sua parola veniva vista come importante per comprendere quanto stava accadendo., spentosi nelle scorse InsideOver.

Pubblicità

sandrogozi : La #giustizia era fuori dall'agenda politica: grazie al #referendum è di nuovo centrale. Ora è chiaro chi sono i co… - reportrai3 : - A un certo momento il russo che era con noi al tavolo, tira fuori un bigliettino e disse: “bisogna dare due milia… - ligabue : Chi c'era tra i 100.000? #30anniinungiorno #4giugno #RCFArena - vaniacavi : RT @cinico_realista: 6 mesi fa, mentre Tutti parlavano di GreenPass e Covid, c'era chi guardava avanti ed Intuiva che la Cartabia avrebbe s… - gazzettamantova : Monicelli si gode una nuova vittoria a Castellucchio: «Oltre le più rosee aspettative» «Abbiamo gestito bene le per… -

La star di 'Arma letale' ne ha parlato da Cagliari doveospite del Filming Italy Sardegna ... E io mi chiedevofosse questa gente, vedevo mia madre e mio padre che li guardavano con gli occhi ...Per mezzo secolostato il numero 1 dell'azienda di enorme successo, per poi lasciare il trono al figlio nel 2020. Nello sport Oggi il nome della Gewiss è noto nel calcio per essere lo sponsor ...È Akeem Omolade Oluwuashegun, ex calciatore, l’uomo nigeriano di 39 anni morto in un’auto a Ballarò lunedì mattina a Palermo. Il 39enne stava andando in ospedale, accompagnato da un amico per eseguire ...