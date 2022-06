Pubblicità

ilGiornale.it

Una famosa rivista a tutela dei consumatori ne ha38. Chi conosce la rivista ... Confezioni di acqua minerale in PET, sono sicure Ecco cosa emerge dai test di Altroconsumo Diminerali ...La contaminazione ambientale è molto alta perché per separare la polvere d'oro dalledei ...a bordo di un'imbarcazione dove sono state trovate macchie di sangue che verranno ora. La ... Analizzate le acque in bottiglia: quale comprare al supermercato In commercio ci sono diversi tipi di acqua che si differenziano a seconda di alcuni criteri. Altroconsumo ha analizzato sia le acque minerali naturali che quelle con le bollicine, per verificarne ...Con più di 215 litri a testa all’anno, gli italiani sono i più grandi «bevitori» di acqua in bottiglia in Europa. L’associazione dei consumatori ha stilato una classifica, dopo aver analizzato 38 camp ...