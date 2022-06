Dybala-Inter, giovedì potrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura. Manca solo qualche dettaglio (Di lunedì 13 giugno 2022) Paulo Dybala-Inter, operazione che potrebbe chiudersi molto presto. Come rivelato dalla redazione di TMW i giorni che si susseguono sono decisivi per l'approdo dell'ex giocatore bianconero alla corte... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 13 giugno 2022) Paulo, operazione chechiudersi molto presto. Come rivelato dalla redazione di TMW i giorni che si susseguono sono decisivi per l'approdo dell'ex giocatore bianconero alla corte...

