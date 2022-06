Milenkovic via dalla Fiorentina? Idea a sorpresa: possibile scambio con l’Inter (Di domenica 12 giugno 2022) Nikola Milenkovi? potrebbe lasciare la Fiorentina in direzione Milano, precisamente per andare all’Inter di Simone Inzaghi. Il difensore, classe 1997, è alla Fiorentina dal 2017 e il contratto scade nel 2023. Nelle prossime settimane si potrebbe attivare un asse di mercato Milano-Firenze, con protagonista Milenkovi? e non solo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ai viola piace molto l’attaccante di proprietà nerazzurra Andrea Pinamonti. Andrea Pinamonti Empoli Inter L’attaccante di Cles ha concluso una stagione in prestito all’Empoli, dove ha saputo mettersi in mostra e conquistare il posto da titolare: 13 gol e 2 assist in Serie A. Per la trattativa si prevede la formula dello scambio con 5 milioni di euro a favore dell’Inter per Pinamonti. L’attaccante ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 giugno 2022) Nikola Milenkovi? potrebbe lasciare lain direzione Milano, precisamente per andare aldi Simone Inzaghi. Il difensore, classe 1997, è alladal 2017 e il contratto scade nel 2023. Nelle prossime settimane si potrebbe attivare un asse di mercato Milano-Firenze, con protagonista Milenkovi? e non solo. Secondo quanto riportatoGazzetta dello Sport, ai viola piace molto l’attaccante di proprietà nerazzurra Andrea Pinamonti. Andrea Pinamonti Empoli Inter L’attaccante di Cles ha concluso una stagione in prestito all’Empoli, dove ha saputo mettersi in mostra e conquistare il posto da titolare: 13 gol e 2 assist in Serie A. Per la trattativa si prevede la formula dellocon 5 milioni di euro a favore delper Pinamonti. L’attaccante ...

