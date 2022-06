Isola 16, Lory Del Santo rivela chi non vorrebbe vincesse il reality: “È stato il più becero” (Di sabato 11 giugno 2022) Lory Del Santo, dopo l’eliminazione a L’Isola dei Famosi avvenuta nella scorsa puntata, è tornato a dire la sua sui social dove, rispondendo a qualche domanda dei suoi fan attraverso il profilo Instagram del programma, ha fatto un bilancio della sua esperienza al reality show insieme al suo fidanzato Marco Cucolo. La showgirl ha partecipato due volte al reality show. Ha affrontato diversamente la sua seconda esperienza sull’Isola? Quale delle due ha preferito? Ho affrontato quest’Isola come se fosse la prima volta non ricordo la precedente perché quando cambiano le persone, cambia tutto. Lory Del Santo ha ammesso di essere sempre stata sincera, perché gli altri l’hanno preso di mira? Devo dire non tutti, ma solo una parte. Mi hanno ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 giugno 2022)Del, dopo l’eliminazione a L’dei Famosi avvenuta nella scorsa puntata, è tornato a dire la sua sui social dove, rispondendo a qualche domanda dei suoi fan attraverso il profilo Instagram del programma, ha fatto un bilancio della sua esperienza alshow insieme al suo fidanzato Marco Cucolo. La showgirl ha partecipato due volte alshow. Ha affrontato diversamente la sua seconda esperienza sull’? Quale delle due ha preferito? Ho affrontato quest’come se fosse la prima volta non ricordo la precedente perché quando cambiano le persone, cambia tutto.Delha ammesso di essere sempre stata sincera, perché gli altri l’hanno preso di mira? Devo dire non tutti, ma solo una parte. Mi hanno ...

