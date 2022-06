Covid | news Costa | Auspico decreto stop mascherine maturità in Cdm 15 6 DIRETTA

(Di sabato 11 giugno 2022) Lo ha ffermato il sottosegretario alla Salute parlando della polemica sugli esami di terza media eche prevede gli scritti con la mascherina, gli orali non si sa. Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi deve decidere il presidente di commissione. Replica Giannelli, presidente dell'Assocazione dei presidi: "O c'è una ragione sanitaria o non c'è". Iss: "In aumento incidenza infezioni, età media 48 anni. Rt ancora in calo a 0.75, ma risale incidenza da 207 a 222"

Pubblicità

LaStampa : Covid, il vaccino previene l’87% delle forme gravi di Omicron. Sei volte più alta la mortalità dei non vaccinati - repubblica : Minacce della Russia ai leader italiani: 'Basso carattere morale, hanno dimenticato il nostro aiuto sul Covid. Rapp… - LaStampa : Dal Covid all'Ucraina, l'importante è disinformare: i siti di fake news sulla pandemia ora parlano di guerra.… - Nutizieri : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 11 giugno: 1.811 contagi, 2 morti - TSTARANTO : Covid: il bollettino della Puglia dell'11 giugno. 9922 test e 1467 casi. 170 nel tarantino -

E la pandemia non lo arresta, anzi: durante il periodo del, il fatturato cresce. 'Siamo stati fortunati da questo punto di vista - dice Vittoria - . Il poke è studiato proprio per essere ...Con i risultati ottenuti grazie ai vaccini contro- 19 e visto quello che sta succedendo in alcune parti del mondo dove si è vaccinato meno , speravo che anche chi era contrario si convincesse ...Sono 809 gli ulteriori casi confermati di positività al Covid in Sardegna (di cui 736 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.373 tamponi."Oggi nel Lazio su 4.591 tamponi molecolari e 15.984 tamponi antigenici per un totale di 20.575 tamponi, si registrano 2.942 nuovi casi positivi (+147), sono 3 i decessi (-5), 452 i ricoverati (-18), ...