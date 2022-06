Tragedia a Canonica | va a pescare nell’Adda | scivola e annega nel fiume

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 giugno 2022)d’Adda. Era uscito per andare aal, i parenti non vedendolo tornare per cena hanno dato l’allarme nella serata di mercoledì 8 giugno. Pietro Fumagalli, 77 anni di Vaprio d’Adda, in provincia di Milano, è stato trovato morto nella tarda serata di mercoledì. A recuperare il suo corpo sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Treviglio. L’anziano era solito andare aalAdda. Anche se aveva difficoltà di movimento e si spostava con una carrozzina elettrica. Così aveva fatto anche nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno. Alle 20, non vedendolo rincasare, i parenti hanno dato l’allarme. Le ricerche hanno portato subito i carabinieri di Treviglio sulla sponda deldove è stata ritrovata la carrozzina e i gli effetti personali di Fumagalli. Verso ...