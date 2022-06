Salvini | “Stop guerra e pace fiscale per tornare a lavorare”

(Di giovedì 9 giugno 2022) TODI – “in Ucraina ein Italia significa”: lo ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti stamani a Todi, dove è arrivato per incontrare i cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative. “per laè un diritto e dovere di tutti”, ha affermato, per poi aggiungere: “Più va avanti lain Ucraina più aumenta la benzina, la luce, il gas, far la spesa e pagare il mutuo. Io spero che Italia, Europa, Francia, Germania portino parole e ragionamenti di. L’urgenza è il disarmo e il cessate il fuoco altrimenti se all’odio si risponde con altro odio qua fra sei mesi siamo ancora a commentare morti e, fame e ...

Loai veicoli diesel e benzina avrà un impatto enorme su tutta l'industria dell'automobile, ...il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha mostrato perplessità e Matteoha ..., inoltre, non ha tutti i torti quando parla di 'regalo alla Cina' , perché le materie prime con cui vengono prodotte le batterie, le 'terre rare' sono sempre più monopolizzate dai cinesi, non ... Salvini, stop gerra e pace fiscale per tornare a lavorare - Umbria "Oggi abbiamo scoperto che i Dem sono contro i lavoratori", ha sottolineato Tajani riassumendo l'ira del Ppe. Mentre per Matteo Salvini lo stop alle auto inquinanti "è' una follia assoluta, un regalo ...TODI – “Pace in Ucraina e pace fiscale in Italia significa tornare a lavorare”: lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti stamani a Todi, dove è arrivato per ...