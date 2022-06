Ventotene al voto, Adinolfi: “Escludere le liste prive di parità di genere” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ventotene – Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF) e candidato sindaco a Ventotene, reagisce così alla pubblicazione del manifesto ufficiale del comune con tutti i candidati di tutte le liste: “Abbiamo a Ventotene noi del PdF l’aspirante sindaco più giovane, l’aspirante consigliere più giovane e la più anziana, il maggior numero di donne in lista. A proposito: 2 liste nostre avversarie sono prive di parità di genere che per la Corte Costituzionale (sentenza 62/2022 del 25 gennaio scorso) vale pure nei comuni piccoli e infatti al comune di Casape, sempre nel Lazio, una lista senza donne è stata cassata. Oggi parte il nostro ricorso urgente al TAR per Escludere dal voto le 2 ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022)– Mario, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF) e candidato sindaco a, reagisce così alla pubblicazione del manifesto ufficiale del comune con tutti i candidati di tutte le: “Abbiamo anoi del PdF l’aspirante sindaco più giovane, l’aspirante consigliere più giovane e la più anziana, il maggior numero di donne in lista. A proposito: 2nostre avversarie sonodidiche per la Corte Costituzionale (sentenza 62/2022 del 25 gennaio scorso) vale pure nei comuni piccoli e infatti al comune di Casape, sempre nel Lazio, una lista senza donne è stata cassata. Oggi parte il nostro ricorso urgente al TAR perdalle 2 ...

