Ucraina, le trattative languono e le atrocità continuano. Fino a quando? (Di mercoledì 8 giugno 2022) È accaduto in passato ma, allo stato, sembra che non esista alcuna possibilità che possa ripetersi qualcosa del genere. La considerazione coinvolge il modo di relazionarsi di chiunque con chiunque altro e, attualmente, appare evidente che, da quelli che dovrebbero essere punti di riferimento per alcune popolazioni, arrivino alle stesse solo dimostrazioni di come non si debba agire. Tale stato di fatto non è un disagio di poco conto e certamente non giova alla causa della pace nel mondo. Andando con ordine, una prima considerazione che balza agli occhi immediatamente, esecrata anche dalle tribù nomadi meno toccate dalla civiltà della Mongolia, giusto per rimanere a oriente, la impone quanto è accaduto a Roma qualche giorno fa. L’ambasciatore russo in Italia Razov ha avuto da ridire con termini adatti più a un portuale di Vladivostock che non a un diplomatico di carriera sui commenti di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) È accaduto in passato ma, allo stato, sembra che non esista alcuna possibilità che possa ripetersi qualcosa del genere. La considerazione coinvolge il modo di relazionarsi di chiunque con chiunque altro e, attualmente, appare evidente che, da quelli che dovrebbero essere punti di riferimento per alcune popolazioni, arrivino alle stesse solo dimostrazioni di come non si debba agire. Tale stato di fatto non è un disagio di poco conto e certamente non giova alla causa della pace nel mondo. Andando con ordine, una prima considerazione che balza agli occhi immediatamente, esecrata anche dalle tribù nomadi meno toccate dalla civiltà della Mongolia, giusto per rimanere a oriente, la impone quanto è accaduto a Roma qualche giorno fa. L’ambasciatore russo in Italia Razov ha avuto da ridire con termini adatti più a un portuale di Vladivostock che non a un diplomatico di carriera sui commenti di ...

