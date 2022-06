L'inceneritore incubo del M5S: emendamento a sorpresa e spaccatura con il Pd (Di martedì 7 giugno 2022) C'è anche la sua 'manina' dietro l'emendamento M5S al dl aiuti per fermare il rischio inceneritore a Roma, incubo dei grillini tanto da far venire meno, in Cdm, il voto dei ministri 5 Stelle al provvedimento per aiutare famiglie e imprese contro i rincari. Roberta Lombardi, 'pasionaria' del M5S dalla prima ora e adesso assessore alla transizione ecologica nella giunta Zingaretti in Regione Lazio, punta a fermare un'ipotesi, quella del termovalorizzatore nella Capitale, che "non guarda al futuro ma al passato. Il Movimento fa opposizione a una finta transizione ecologica, un tentativo che va fermato con decisione". La pagina va voltata "ora, perché ci sono le risorse per farlo, per aggredire il problema rifiuti". I soldi, ricorda, "sono non solo nel Pnrr ma anche nella prossima programmazione europea, nonché nel bilancio Ama, dove sono ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) C'è anche la sua 'manina' dietro l'M5S al dl aiuti per fermare il rischioa Roma,dei grillini tanto da far venire meno, in Cdm, il voto dei ministri 5 Stelle al provvedimento per aiutare famiglie e imprese contro i rincari. Roberta Lombardi, 'pasionaria' del M5S dalla prima ora e adesso assessore alla transizione ecologica nella giunta Zingaretti in Regione Lazio, punta a fermare un'ipotesi, quella del termovalorizzatore nella Capitale, che "non guarda al futuro ma al passato. Il Movimento fa opposizione a una finta transizione ecologica, un tentativo che va fermato con decisione". La pagina va voltata "ora, perché ci sono le risorse per farlo, per aggredire il problema rifiuti". I soldi, ricorda, "sono non solo nel Pnrr ma anche nella prossima programmazione europea, nonché nel bilancio Ama, dove sono ...

