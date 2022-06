(Di lunedì 6 giugno 2022) Nonostante l'ingombrante presenza dello stabilimento ex Ilva, in città si sta sviluppando un flusso turistico legato soprattutto al porto

Advertising

ilpost : Taranto vuole cambiare identità - Rog_2 : RT @ardigiorgio: @jacopogiliberto @chiccotesta @nmirotti @jungle1970 @PeppeMorano @Legambiente Queste sono i nuovi potenti mezzi inaugurati… - ardigiorgio : @jacopogiliberto @chiccotesta @nmirotti @jungle1970 @PeppeMorano @Legambiente Queste sono i nuovi potenti mezzi ina… - HoloJay : @TOBIWITHME Taranto per #SaveSoil @RegionePuglia @micheleemiliano @loredanacapone @cpsavesoil è un movimento che v… - Paola_zrz : RT @LaVeritaWeb: Il senatore bergamasco nominato commissario dopo l’inchiesta che ha travolto i dem. È da sempre difensore di Ilva. E vuole… -

La Gazzetta del Mezzogiorno

... svolge volontariato ed è un punto di riferimento per la Diocesi dioccupandosi di ... Il Festival della Scienzaessere un'iniziativa atta ad avvicinare i più giovani verso le discipline ...... Peppino De Filippo, Vittorio Gassman, Nino, Aldo Fabrizi, sono talmente intense e veloci ... "Sepè le Mokò"restituire la genialità e la profonda italianità di questo swing sanguigno e ... Pochi medici e reparti pieni, a Taranto è emergenza Taranto è una società seria con una storia importante nel ... la qualità e il livello di gioco che questo campionato richiede". Mister Di Pinto lo ha voluto con sé per le sue caratteristiche di ...Il candidato sindaco di ''Una città per cambiare'': ''Sotto la cenere dell'indifferenza delle passate amministrazioni arde ancora il fuoco di ...