"Connubia Reef by Levi's®" Il brand Levi's® collabora con Connubia e lancia la poltrona Reef sostenibile per la Milano Design Week (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Milano, 6 giugno, 2022. In occasione della Milano Design Week che avrà luogo dal 6 al 12 giugno, Levi's® e Connubia lanciano una collezione di poltrone in edizione limitata ispirata al famoso modello Reef di Connubia. Disponibile in soli 100 pezzi, la poltrona "Connubia Reef by Levi's®" è un progetto sostenibile e all'avanguardia caratterizzato dall'uso di materiali ecocompatibili e dalla massima circolarità. Il brand Levi's® è orgoglioso di collaborare ...

