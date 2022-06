Nadal: «Ho giocato con il piede anestetizzato per due settimane, non posso continuare così» (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo la vittoria del suo 14esimo Roland Garros, Rafa Nadal ha rilasciato alcune dichiarazioni a France 2. «Forse il momento più difficile qui è stato dopo la seconda partita contro Corentin Moutet. Sono arrivato in albergo, riuscivo a malapena a camminare. Sono stato fortunato ad avere il mio medico con me. Ne abbiamo passate tante insieme. Non credo che nessun giocatore abbia dato tanto lavoro ad un medico della federazione spagnola (sorride). Ho giocato con il piede anestetizzato per due settimane. Era necessario bloccare i nervi in ??modo che il piede fosse insensibile. Non posso andare avanti così, dobbiamo trovare una soluzione. Faremo tutto il possibile per cercare di continuare. Abbiamo parlato con diversi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo la vittoria del suo 14esimo Roland Garros, Rafaha rilasciato alcune dichiarazioni a France 2. «Forse il momento più difficile qui è stato dopo la seconda partita contro Corentin Moutet. Sono arrivato in albergo, riuscivo a malapena a camminare. Sono stato fortunato ad avere il mio medico con me. Ne abbiamo passate tante insieme. Non credo che nessunre abbia dato tanto lavoro ad un medico della federazione spagnola (sorride). Hocon ilper due. Era necessario bloccare i nervi in ??modo che ilfosse insensibile. Nonandare avanti, dobbiamo trovare una soluzione. Faremo tutto il possibile per cercare di. Abbiamo parlato con diversi ...

