MotoGP | risultati FP1 GP Catalogna 2022 | Rins detta il passo | 3° un redivivo Morbidelli

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022) Alexvuole riscattare i tre “zeri” consecutivi che lo hanno quasi escluso dalla lotta per il titolo e parte forte sulla pista di casa del Montmelò, firmando il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di, nono round stagionale del Mondiale. Il 26enne di Barcellona ha girato in 1’40?101 con la sua Suzuki, montando però una coppia di gomme medie nuove negli ultimi minuti proprio come Maverick Vinales, che infatti è balzato nel finale in seconda piazza alle spalle del catalano alla guida dell’Aprilia con un gap di 195 millesimi dalla vetta a parità di condizioni legate agli pneumatici. Ottimi segnali finalmente in casa Yamaha Factory da parte di Franco, addirittura leader della graduatoria fino all’ultimo run di chi ha montato gomme ...