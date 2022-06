New York, questo intervento per la prima volta nella storia cambierà la vita di milioni di persone, ecco di cosa si tratta (Di giovedì 2 giugno 2022) Il New York Times ha dato una notizia straordinaria sul piano del progresso nel campo dell’ingegneria dei tessuti. La medicina continua a fare passi da gigante, utilizzando la tecnologia a suo favore, grazie alla ricerca. Parliamo di un intervento su una donna di 20 anni, che potrebbe cambiare la vita di milioni di persone. L’intervento L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 2 giugno 2022) Il NewTimes ha dato una notizia straordinaria sul piano del progresso nel campo dell’ingegneria dei tessuti. La medicina continua a fare passi da gigante, utilizzando la tecnologia a suo favore, grazie alla ricerca. Parliamo di unsu una donna di 20 anni, che potrebbe cambiare ladidi. L’L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

fattoquotidiano : New York, troppe armi e boom di sparatorie in città: il sindaco verso la dichiarazione dello stato d’emergenza - repubblica : Per la prima volta al mondo a New York e' stato trapiantato un orecchio stampato in 3D con cellule umane - gippu1 : Gli ultimi quattro tennisti italiani ad arrivare in semifinale in uno Slam sono tutti tifosi della #Fiorentina (Ber… - amoodywriter : @BiellaIrene vabba noi a new york praticamente - zachpgroves7 : @spittinchiclets Colorado Avalanche Vs New York Rangers -