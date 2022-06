Indice di liquidità Lazio, tempo fino al 22 giugno: le prossime mosse (Di giovedì 2 giugno 2022) Indice di liquidità Lazio, biancocelesti tranquilli: c’è tempo fino al 22 giugno per rientrare nei parametri richiesti In casa Lazio regna la tranquillità sul fronte dell’Indice di liquidità. La documentazione per l’iscrizione al campionato consegnata quasi sul gong ha rasserenato gli animi e ora c’è tempo fino al 22 giugno per rientrare nei parametri. Come riporta Repubblica, bastano 4.5 milioni: la cessione di Vavro al Copenaghen ormai imminente sistemerà la questione, così da sbloccare il mercato del club biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022)di, biancocelesti tranquilli: c’èal 22per rientrare nei parametri richiesti In casaregna la tranquillità sul fronte dell’di. La documentazione per l’iscrizione al campionato consegnata quasi sul gong ha rasserenato gli animi e ora c’èal 22per rientrare nei parametri. Come riporta Repubblica, bastano 4.5 milioni: la cessione di Vavro al Copenaghen ormai imminente sistemerà la questione, così da sbloccare il mercato del club biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : Indice di liquidità: scadenza a mezzanotte, solo la #Lazio non ha depositato la documentazione. Da quest'anno è obb… - sportface2016 : Indice di liquidità: la #Lazio deposita la documentazione a quindici minuti dal gong - capuanogio : ?? Secondo #Repubblica ci sono tre club che non rispettano il nuovo parametro dell'indice di liquidità obbligatorio… - Jojeta1984 : RT @LALAZIOMIA: Lazio, le tre cessioni per risolvere l'indice di liquidità: 15 mln per Muriqi, Vavro ed Escalante - FrancoErLaziale : @d_arco75 Leggo nei commenti gente che ci crede davvero, pur non avendo la minima idea di cosa sia l'indice di liquidità. Bene. -