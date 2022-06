Veronica Rimondi e Matteo Farnea | è successo dopo la scelta a UeD E non è una bella notizia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Si chiude la stagione di Uomini e Donne e il dating show condotto da Maria De Filippi mostra ladi. Nei giorni scorsi era andata in onda quella di Luca Salatino, il tronista romano ha scelto di proseguire la sua vita al di fuori del programma con Soraia. Appena hanno potuto i due si sono mostrati sui social: sui social. “Buonasera ragazzi, volevamo annunciarvi che io e Luca ci siamo lasciati”, ha detto Soraia in un video postato sul suo profilo Instagram, salvo poi scoppiare a ridere e rivelare che era uno scherzo. Al suo fianco c’è Salatino, pronto a trascorrere qualche giorno tra Milano e Como, città dell’ex corteggiatrice. Nelle ultime ore è andata in onda ladi, 26 anni da Ferrara. La tronista era combattuta tra due ragazzi: Andrea ...

