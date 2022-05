Governo: Draghi, ruolo internazionale in futuro? 'No' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "No". E' la laconica risposta del premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue a chi gli chiede se sia ipotizzabile un suo ruolo internazionale in futuro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "No". E' la laconica risposta del premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue a chi gli chiede se sia ipotizzabile un suoin

Pubblicità

La7tv : #lariachetira @MGMaglie: 'Matteo Salvini non è filorusso. Sono una sua amica, gli voglio bene, anche se non siamo s… - ladyonorato : Nessuno ne parla più, ma sanitari e docenti sono ancora sotto ricatto. Non abituiamoci agli abusi del governo… - Agenzia_Ansa : 'Il governo è fermamente collocato nell'Ue, nel rapporto storico transatlantico' ed è 'allineato con i partner del… - judytono3 : 'Inutili e dannose': così il Garante per l’infanzia smonta la strategia del governo Draghi - angelo_fornaro : RT @sostengoi40: Risultati e considerazioni del governo Draghi. -