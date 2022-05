Frédéric, reporter francese ucciso dal fuoco dei russi (Di martedì 31 maggio 2022) Viaggiava su un camion di aiuti, ma questo non ha fermato i colpi di Mosca. Seguiva l’evacuazione dall’ultimo avamposto della resistenza nel Lugansk Leggi su lastampa (Di martedì 31 maggio 2022) Viaggiava su un camion di aiuti, ma questo non ha fermato i colpi di Mosca. Seguiva l’evacuazione dall’ultimo avamposto della resistenza nel Lugansk

Advertising

Radio1Rai : In #Ucraina il giornalista francese Frederic Leclerc Imhoff è rimasto ucciso a Severodonetsk durante un'evacuazione… - AngeloSantoro : L'immagine del corpo del reporter francese Frédéric Leclerc Imhoff è straziante. In 3 mesi 30 giornalisti morti amm… - profluigimarino : RT @Zeta_Luiss: L’ennesimo giornalista #morto in #Ucraina. Si tratta del #reporter francese Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 anni, ucciso nei pr… - sdallagata : RT @Zeta_Luiss: L’ennesimo giornalista #morto in #Ucraina. Si tratta del #reporter francese Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 anni, ucciso nei pr… - CardelliAc : RT @Zeta_Luiss: L’ennesimo giornalista #morto in #Ucraina. Si tratta del #reporter francese Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 anni, ucciso nei pr… -

Severodonetsk, il reporter ucciso nell'assedio È il governatore di Lugansk Sergei Gaidai ad annunciare per primo la morte di Frédéric Leclerc - Imhoff, giornalista francese di Bmftv. "Il reporter è rimasto ucciso su un mezzo di evacuazione di ... Il giornalista francese Frédéric Leclerc - Imhoff ucciso vicino a Severodonetsk da una granata russa ...- AgenPress - Frédéric Leclerc - Imhoff è stato ucciso oggi dalla scheggia di una granata lanciata contro un convoglio umanitario mentre copriva il conflitto in Ucraina. La morte del reporter di BFM -... È il governatore di Lugansk Sergei Gaidai ad annunciare per primo la morte diLeclerc - Imhoff, giornalista francese di Bmftv. "Ilè rimasto ucciso su un mezzo di evacuazione di ......- AgenPress -Leclerc - Imhoff è stato ucciso oggi dalla scheggia di una granata lanciata contro un convoglio umanitario mentre copriva il conflitto in Ucraina. La morte deldi BFM -...