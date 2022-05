Emiliano vota ancora Draghi: “Insostituibile, deve restare premier anche in futuro” (Di martedì 31 maggio 2022) Non solo Goldman Sachs, anche Michele Emiliano vuole la permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Il presidente della Regione Puglia, a margine del congresso del Partito popolare europeo a Rotterdam, ha sottolineato l'importanza di dare una stabilità alla leadership del Paese: “Il presidente Draghi rimane un punto di riferimento in questo momento non sostituibile. È evidente però che, siccome Draghi non è un uomo politico e non ha un partito, per mantenere la sua disponibilità a sostenere l'Italia, l'Unione europea e in questo momento anche la Nato e l'Alleanza atlantica, serve che qualcuno gli presenti un progetto politico al quale il presidente pensi di poter dare il suo contributo. Altrimenti immagino siano tanti gli uffici internazionali che avrebbero desiderio di portarselo via. ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Non solo Goldman Sachs,Michelevuole la permanenza di Marioa Palazzo Chigi. Il presidente della Regione Puglia, a margine del congresso del Partito popolare europeo a Rotterdam, ha sottolineato l'importanza di dare una stabilità alla leadership del Paese: “Il presidenterimane un punto di riferimento in questo momento non sostituibile. È evidente però che, siccomenon è un uomo politico e non ha un partito, per mantenere la sua disponibilità a sostenere l'Italia, l'Unione europea e in questo momentola Nato e l'Alleanza atlantica, serve che qualcuno gli presenti un progetto politico al quale il presidente pensi di poter dare il suo contributo. Altrimenti immagino siano tanti gli uffici internazionali che avrebbero desiderio di portarselo via. ...

